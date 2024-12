Ilrestodelcarlino.it - Dario Bolzan prepara la sfida contro Castelfidardo: mercato e infortuni al centro

Testa al campo per il gruppo diche stando ladi domenicail, ultima di andata e del 2024, match da cercare di vincere per ritrovare serenità dopo il derby di san Benedetto. Se la squadra è concentrata in campo, la dirigenza è impegnata sulproprio per puntellare un gruppo che sta perdendo anche pezzi. La scorsa settimana è arrivato D’Agostino in un reparto avanzato che ha però già perso Leonardi e sta salutando anche Ferretti, in procinto di rescindere e accasarsi magari in Eccellenza. Insomma uomini contati nel reparto avanzato che presto dovrebbe vedere l’inserimento di qualche nuovo elemento. In difesa il neo arrivato Barchi dopo una gara e mezza è fermo ai box per un problema muscolare e anche dietro (con Diouane in uscita ormai) la coperta diventa cortissima.