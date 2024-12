Cultweb.it - Cos’è l’Oatezempic, il metodo “naturale” per dimagrire che fa preoccupare i medici

Negli ultimi tempi, sui social media e in alcuni forum online, si è diffusa la notizia di una nuova “dieta miracolosa” chiamata “Oatzempic”. Questa promette una perdita di peso rapida e significativa, fino a 18 chili in soli due mesi, grazie ad un frullato e all’utilizzo di un ingrediente principale: l’avena. Ma cosa c’è di vero in tutto questo?Iniziamo con il dire che il bibitone in questione si prepara mescolando 1/2 tazza di avena con una tazza di acqua, una spruzzata di lime e, magari, anche l’aggiunta di un po’ di cannella per rendere il tutto aromatico a livello gustativo. Dagli ingredienti appena elencati, dunque, si evince che questa miscela non ha proprio nulla di magico o incredibilmente innovativo. Quello che causa un dimagrimento così immediato, infatti, è soprattutto la modalità in cui viene assunta.