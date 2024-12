Lortica.it - Consiglio Comunale di Arezzo del 19 dicembre 2024

Ildidel 19si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del disastro di Calenzano, su richiesta del gruppo di Forza Italia. Un gesto di solidarietà che ha unito l’assemblea prima di entrare nel vivo dei lavori.Tra i temi principali, il rinvio delle pratiche 15, 16 e 17, tra cui due delibere sulla Giostra del Saracino e la proposta di istituire una commissione consiliare speciale sull’impianto di San Zeno. Il presidente Luca Stella ha giustificato la decisione con la necessità di favorire una convergenza tra le parti.Crimini e sicurezza:Il consigliere Luciano Ralli ha sollevato il tema dell’aumento di crimini, in particolare contro le aziende orafe, evidenziando la preoccupazione degli imprenditori. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha sottolineato l’uso delle 486 telecamere cittadine come supporto alle forze dell’ordine, ma ha ammesso che il fenomeno, legato alla “ricchezza attrattiva” di, è difficile da debellare senza interventi più incisivi.