Chiaravalle chiude l’anno alla grande

36 cingoli 30 PUBLIESSE : Sampaolo, Sanchez, Chiappini, Morettin 8, Vichi, Del Curto 2, Ceresoli, Brutti 3, Vieira 6, Hammouda 7, Di Domenico 4, Verdino 4, Capatina, Solustri, Santinello, J. Cuello 2. All. Guidotti. MACAGI CINGOLI: Albanesi, Coppola, D’Agostino, D’Benedetto 8, Ciattaglia 1, Naghavialhosseini 4, Mangoni 2, Somma, Latini, Strappini 4, Rossetti, Compagnucci 1, Gigli, Vojinovic 2, Makhlouf 8. All. Palazzi. ARBITRI: Riello-Panetta. NOTE: espulsi D’Agostino al 25’24" e D’Benedetto al 52’38. La Publiesseun 2024 magico come meglio non poteva. Con la vittoria nel derby contro Cingoli, la quarta in A Gold, la prima casalinga della stagione, davanti a circa 400 spettatori, tra cui una buona rappresentanza ospite. Una vittoria colta nonostante l’assenza per un grave infortunio di Francisco Cuello, mentre suo fratello, Juan Pablo, non ancora al meglio della condizione, realizza due rigori pesantissimi.