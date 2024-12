Abruzzo24ore.tv - Calci, pugni e tirapugni: condannati quattro giovani per brutale aggressione

Chieti -ragazzi tra i 20 e i 24 anni ricevono pene severe per l’violenta a dueavvenuta a Chieti Scalo. Si è chiuso con pesanti condanne il processo per l’avvenuta lo scorso 16 marzo a Chieti Scalo, che ha vistorispondere dell’accusa di lesioni gravi. Il procedimento, svolto con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Chieti, Andrea Di Bernardino, ha portato a una condanna a tre anni di reclusione per uno degli imputati, mentre gli altri tre sono statia due anni e otto mesi ciascuno. La vicenda risale a una notte di marzo, quando due, poco più grandi degli aggressori, furono colpiti cone persino un tiradi metallo, in seguito a una discussione per motivi futili.