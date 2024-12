Gamerbrain.net - Boti Byteland Overclocked uscirà anche su console nel 2025

Il clone per certi versi di Astro Bot,sua partire dal prossimo anno, ci stiamo riferendo a, il quale sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch dal 10 Gennaio, sviluppato da Purple Ray Studio e distribuito da Untold Tales. Caratteristiche della versionePer coloro che non lo conoscono, il gioco è uscito inizialmente su PC il 15 Settembre 2023, dopo il lancio su Mobile. L’edizionenaturalmente disporrà di tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi rilasciati nel corso del tempo.è un platform 3D che vi porterà a saltare, planare e scivolare in livelli differenti tra di loro e incentrati sulla tecnologia. Potrete affrontare l’avventura in singolo o con gli amici, passando da una modalità all’altra in qualsiasi momento.