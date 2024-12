Beko conferma esuberi | a casa quasi duemila persone

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA –: a, non emergono novità da parte dell’azienda, in audizione in commissione attività produttive della Camera dei Deputati, sul piano di dismissioni per l’Italia diEurope.Si parla di 1.935nei tre stabilimenti di Siena, 299, Comunanza e Cassinetta.Siena che si è subito mobilitata con manifestazioni e presidi anche con la sindaca Nicoletta Fabio e l’arcivescovo Lojudice, ricevuto con una delegazione da Papa Francesco.Dopo il tavolo Mimit col ministro Urso, l’audizione in commissione attività produttive della Camera“Un numero importante” quello dei 1935negli stabilimenti italiani. Sottolinea la stessadurante l’audizione. Una scelta, evidenzia la multinazionale turca, dettata dalla necessità di fermare “Una emorragia di perdite ormai insostenibile.