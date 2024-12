Oasport.it - Atletica, Mei: “C’è chi fa dello spirito, ma è stata una grande Italia. Malagò avrebbe l’80%, vogliamo i Mondiali 2029”

Stefano Mei, Presidente della FIDAL, ha analizzato la stagione dell’dileggera durante l’ultima puntata di Run2U, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stato un anno veramente meraviglioso. Tokyo rimarrà nell’immaginario collettivo come un’occasione straordinaria, unica e irripetibile. È difficile fare capire come sia più appagante una stagione come questa, incominciata con le quattro medaglie aiIndoor e proseguita con le 24 medaglie agli Europei di Roma. Sorrido quando sento qualche commento sciocco che dice che agli Europei non c’erano Tizio e Caio, ma tutti quelli forti c’erano tranne un paio di mezzofondisti britannici: èla dimostrazione della profondità della nostra squadra“.Il numero 1 dell’na ha proseguito: “Ci sono tanti ragazzi che possono ambire a vincere medaglie internazionali in uno sport che ae Olimpiadi vede partecipare 206-207 Nazioni, con 48 che vincono medaglie: non c’è uno sport che ha questa globalità.