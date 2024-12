Inter-news.it - Asllani, per Inter-Udinese Inzaghi cambia idea! La novità – Sky

Simonestandoa quanto pare in occasione della partita tra. Il tema è Kristjan, le ultime da Appiano Gentile secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport.TITOLARE! – Arriva un’importante notizia da Appiano Gentile prima della partita travalida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fino a poche ore fa era previsto un centrocampo dal primo minuto composto da Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Simonesta peròndoe potrebbe utilizzarne un altro nel trio che guiderà la squadra nerazzurra contro l’. Dovrebbe essere pronto Kristjan, che prenderà il posto di Calhanoglu.RIPOSO – Calhanoglu ha saltato solo la partita contro il Verona per infortunio il 23 novembre, da lì in poi è stato sempre titolare.