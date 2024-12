Ilrestodelcarlino.it - Alla cena di Natale da separati in casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

S’è svolta l’altra sera da Qualità è Amore di Giuseppe Cingolani ladidell’Ancona, cui hanno partecipato dirigenti, staff e gruppo squadra al gran completo. Una bella occasione per ritrovarsi tutti insieme, nonostante le acque agitate in senosocietà, e per festeggiare in anticipo ile l’ottimo momento vissuto dsquadra. Sponsor della serata la Copyrama di Francesco Prosperi, altro storico sostenitore dell’Ancona. Intanto la squadra si allenerà stamattina e domani al Dorico, sabato rifinitura al Del Conero in vista del match con l’Avezzano in programma domenica.