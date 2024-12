Unlimitednews.it - Al via la 6^ edizione del Gran Galà dello sport targato Opes

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno, a ridosso delle festività natalizie,ha dato vita al Gala. L’appuntamento, ormai consueto e partecipatissimo, è giunto alla sesta. Per il 2024 il concept che ha caratterizzato l’evento è da ricondursi al progettos Community, in particolar modo all’outcome della quarta Comunità di Pratica (cinque in totale): “Promuovere e valorizzare i casi di successo sul territorio al fine di sviluppare una visione condivisa del valore sociale ed economico, in quanto strumento di dialogo e crescita condivisa”. In tal senso,ha quindi individuato quattro realtà manifesto: Lega Unica, Academy ProAbile, Roma Blind Football e Ledesma Academy. Rappresentanti, tesserati e delegati delle singole associazioni si sono alternati sul palco, al fianco dei giornalisti Simona Rolandi e Lorenzo Donzelli, per condividere l’adesione e l’impegno verso quanto evidenziato dalla COP oggetto dell’iniziativa.