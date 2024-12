Al MAXXI arriva "joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Un evento espositivo per ripercorre i sei decenni di vita della nota crema spalmabile proponendo un mix di gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini. E’ “! Unnelper i60”, a cura di Chiara Bertini, in collaborazione con Ferrero, in esposizione aldi Roma dal 20 dicembre. Il percorso immaginato è l’occasione per riscoprire i ricordi legati a, immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più conosciute e visualizzare l’impatto sociale di un’icona che ha attraversato intere generazioni. “Un’esperienza interattiva che parla a tutte le generazioni e rende i visitatori protagonisti di unimmersivo, un progetto reso possibile grazie alla collaborazione delcon Ferrero”, afferma Emanuela Bruni, Consigliera reggente della Fondazione