Tutto finito per Leclerc, è UFFICIALE: ultim'ora drammatica

per: è. Quello che potrebbe succedere il prossimo anno è sotto gli occhi di tutti. O quasi. Clima bollenteC’è grandissime, enorme attesa, dentro la Ferrari ma soprattra i tifosi, per vedere all’opera in rosso Lewis Hamilton. E anche il pilota inglese, sette volte campione del mondo e che punta a diventare una leggenda assoluta di questo sport, non vede l’ora di iniziare.per, è(Lapresse) – Ilveggente.itLo ha detto lui stesso, in maniera molto chiara, sin dalle ore successive alla chiusura del Mondiale ad Abu Dhabi. Hamilton ha detto che le sue saranno le vacanze invernali più corte di sempre ma che non vede l’ora di iniziare a mettersi in gioco dopo tantissimi anni sempre dentro una sola scuderia. Insomma, è assai motivato Lewis, che sa benissimo dal proprio canto che per una volta nella sua carriera non sarà il numero uno della scuderia dichiarato.