Spider-Man | Beyond the Spider-Verse riceve finalmente ottime notizie

-Man:theDopo ripetuti ritardi e mancanza di aggiornamenti,-Man:thetornato in pista. La Sony Animation ha annunciato che Bob Persichetti e Justin K. Thompson dirigeranno l’attesissima conclusione della trilogia animata di.“Abbiamo avuto l’immenso privilegio di far parte del viaggio di Miles fin dall’inizio e dirigere la conclusione della sua storia è oltremodo emozionante”, hanno dichiarato Persichetti e Thompson in un comunicato (via Deadline). “La creatività e la cura riversate in ogni minuto di questo progetto sono state davvero stimolanti. Abbiamo realizzato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l’ora che i fan lo sperimentino – stiamo dando il massimo!”.