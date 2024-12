Oasport.it - Simone Pessina si racconta: “Ecco come il Mental Coaching Sportivo mi ha aiutato a migliorare la performance atletica”

, classe 1985 è un atleta della Nazionale Italiana di Ultramaratona.Dopo anni di chilometri percorsi tra allenamenti e gare, arriva finalmentela maglia azzurra. Maglia azzurra che lo vede partecipare al Mondiale di Ultramaratona a Bangalore, in India.A pochi giorni dalla partenza per il mondiale,condivide la sua esperienza che riportiamo qui,testimonianza per i più giovani che iniziano a misurarsi con obiettivi importanti, ambiziosi, nello sportnella vita.Non basta allenarsi fisicamente per vincere la garaL’ambizione è una leva potente, sì, ma non è tutto.non basta allenarsi fisicamente per vincere una gara. Arriva il momento in cui la minaccia della battuta d’arresto chiede di scavare più a fondo, dove si nascondono quelle ombre mai riconosciute e né integrate.