Inter-news.it - Sanchez e San Siro: come back! Con l’Inter doppiamente speciale

Alexis, finora zero minuti con la maglia dell’Udinese, potrebbe giocare per la prima volta in questa stagione proprio nel suo ex stadio, San, e contro la sua ex squadra,– E ci volevaper rivedere in campocon la maglia dell’Udinese. Sì, perché il caso vuole che domani il centravanti cileno potrà esordire per la prima volta in questa stagione proprio contro la sua ex squadra e nel suo ex stadio. Proprio in quel San, dove pochi mesi fa ha festeggiato la seconda stella nerazzurra, nonché il suo secondo scudetto in Italia., ancora zero minuti da quando è ritornato a Udine, potrebbe addirittura giocare dall’inizio,ribadito anche dal suo allenatore Kosta Runjaic in conferenza stampa. Persarà, dunque, una sfida