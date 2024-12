Sport.quotidiano.net - Rimini, rimonta a Lecco. Il 2024 finisce con un pari

Leggi su Sport.quotidiano.net

In, in extremis, la Primavera 3 delsi prende un punto sul campo del(2-2). Un passo in avanti in classifica importante alla prima del girone di ritorno e ora la sosta. Lombardi avanti due volte con Nova con un gol per tempo. Poi nei dieci minuti finali la riscossa della squadra di mister Biavati, firmata da Padroni e Fiordalisi. Un punto che permette ai biancorossi di salire a quota 16 in classifica, in compagnia del Lumezzane e di mantenere invariato proprio il distacco di un solo punto dal. Mentre davanti, nella zona nobile della classifica, dalla quale ilnon è poi così lontano, regna il grande equilibrio. Con ben tre squadre in testa (Carrarese, Virtus Verona e Pergolettese) staccate di un solo punto dalla coppa firmata da Mantova e Triestina. Ora la sosta, dicevamo.