Ribaltone in Serie A UFFICIALE | il Genoa cambia proprietà

E’ arrivato il comunicato che non lascia dubbi in merito alle cessione delle quote di maggioranza del club del massimo campionatoNuova svolta inA. Il tanto atteso cambio diè arrivato dopo il pareggio a San Siro contro il Milan.inA,: il(LaPresse) – Calciomercato.itIl, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha annunciato la cessione della maggioranza delle quote all’imprenditore Dan Sucu: “IlCricket and Football Club comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata da Dan ?ucu”.