Real Madrid-Pachuca 2-0 LIVE | Rodrygo raddoppia in finale di Coppa Intercontinentale|Primapagina

2024-12-18 20:10:00 Fermi tutti!Intercontinentale –2-0 (risultato parziale) GOL: 37? Mbappé, 53?(4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga;, Bellingham, Vinicius; Mbappé. (A disp. Lunin, Fran, Asencio, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, Guler, Lorenzo, Modric, Vallejo, Yusi). All. Ancelotti.(4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Barreto, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; Bautista, Deossa, Idrissi; Rondon. (A disp. Eulogio, Shrem, Aceves, Aguayo, Baston, Berlanga, Cabral, Dominguez, Gil Mosquera, A. Gonzalez, O. Gonzalez, Hernandez, Mena, Saldivar, Sanchez). All. Almada. 15? – Ilchiede un rigore per un intervento di Valverde su Deossa, ma l’arbitro venezuelano Valenzuela lascia correre.