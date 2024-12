Ilgiorno.it - Nella parrocchia di Santa Francesca Cabrini il catechismo è insegnato coi computer

Lodi, 18 dicembre 2024 – Isi usano anche per fare catechesi alladidi Lodi, dove è appena stato aperto un Polo di comunità del progetto ImPatto Digitale. Lo spazio, destinato ad accogliere bambini e ragazzi e a farli lavorare insieme sui, servirà appunto anche per la preparazione dei piccoli che fanno. Laè guidata da don Franco Anelli, dell’apertura del Polo si è occupato in prima persona il coadiutore don Luca Corini. “A gennaio del 2024 abbiamo avviato un piccolo doposcuola con la scuola don Gnocchi, per circa una ventina di bambini delle elementari – racconta don Luca –. Poi, grazie al bando Porte Aperte di Fondazione Cariplo abbiamo lanciato un secondo progetto e il post scuola si è ampliato rivolgendosi anche alle scuole medie”.