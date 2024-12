Secoloditalia.it - La Tavernaccia – Roma

LaVia Giovanni di Castel Bolognese, 63 – 00153Telefono: 06/5812792Sito Internet: www.la.comTipologia:naPrezzi: antipasti 3,50/15€, primi 10/16€, secondi 13/18€, dolci 6€Chiusura: MercoledìOFFERTAPuò un’osteria essere al tempo stesso fedele alla tradizione e attenta alle nuove tendenze? Laci riesce grazie a una cucina che si cimenta con successo sui classici della cucina capitolina, proposti senza rivisitazioni e in porzioni abbondanti, e a una cantina che, invece, pesca a piene mani dal mondo bio-natur. Il menù è presente su ogni tavolo in un pratico leggio e valorizza a dovere i fornitori, menzionati in molti piatti oltre che in fondo alla carta. In occasione della nostra ultima visita, che ha fugato le piccole perplessità di cui abbiamo dato conto lo scorso anno, abbiamo deciso di partire con un’ottima parmigiana di melanzane seguita da delle saporite e generosamente condite pappardelle al ragù bianco di cinghiale con pecorino e a una altrettanto valida lasagna cotta nel forno a legna.