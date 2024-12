La povertà aumenta anche nel Vecchio Continente | eppure la soluzione al problema ci sarebbe

Leggi su Ildenaro.it

Le prodezze annunciate e talvolta attuate dal Governo con la connivenza quasi sfacciata dell’opposizione, non finisce di stupire Italiani e stranieri. Molte volte arrivando a promettere effetti speciali che, quasi sempre, non si concretano. A tutto ciò si alternano spazi di gioco a occuparsi di politica estera. A tal punto la realtà scavalca l’immaginazione. Si può così ascoltare e assistere a quanto di più bizzarro può scatenare la mente di un politico, quando dà fondo a tutta la retorica che il suo “mestiere” -mai professione- gli impone di usare. L’homo politicus si spinge a farsi uscire di bocca, sotto forma di impegni, un certo programma e il suo contrario. Stando certi che il personaggio in questione è conscio di ciò che sta facendo, quindi consapevole che sta mentendo. Al momento in Parlamento l’attività é frenetica.