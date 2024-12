Ilveggente.it - Gratta e Vinci, colpo da 6 milioni: ha confessato, in città tutti sanno chi è

Leggi su Ilveggente.it

, reazione insolita ma comprensibile: ha voluto farlo seduta stante.Di molti s’è persa ogni traccia. E il motivo si intuisce piuttosto bene, non c’è bisogno di farsi troppe domande. È opinione comune, infatti, che sia di gran lunga preferibile tacere, in certe circostanze, piuttosto che vuotare il sacco e andare incontro ad un rischio che è purtroppo assai concreto: quello, cioè, di diventare un facile bersaglio.da 6: ha, inchi è – Ilveggente.itEcco spiegato, dunque, perché la maggior parte dei giocatori che vince qualcosa al Superenalotto, alla Lotteria istantanea, al Lotto e così via preferisca che la propria identità resti avvolta nel mistero. Solo in pochi trovano il coraggio di confessare di essere loro i fortunati ad aver ricevuto la visita da parte della dea bendata, o comunque di farsi vivi dopo il fatidico bacio della Signora.