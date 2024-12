Ilrestodelcarlino.it - Completati gli alloggi del Social Housing al Parco Marastoni: inaugurazione sabato

A mettere i bastoni tra le ruote ci sono stati la pandemia da Covid, la lievitazione dei costi dei materiali per l’edilizia e il ritiro della prima ditta che vinse l’appalto. Adesso glidelall’interno delsono statialle 10,30 l’amministrazione comunale taglierà il nastro. A breve verranno assegnati gli. Alcuni cittadini, in realtà, avevano già preso visione e vissuto in parte dei locali dato che dai primi di ottobre nella grande sala comune è in svolgimento un corso di pittura. Il nuovo edificio, cofinanziato dalla Regione, è costituito da una grande sala comune capace di ospitare momenti di condivisione (dove punto si tengono le lezioni d’arte), e da due mini-appartamenti, che saranno riservati a persone singole o coppie con bisogni e situazioni particolari (disabili; solitudine; fragilitàe ecc).