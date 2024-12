Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6 e PS5 dominano le vendite USA a Novembre 2024, bene anche PS5 Pro

Mat Piscatella di Circana ha rivelato le classifiche hardware e software USA di, dove senza troppe sorprese troviamo al primo postoofOps 6 per quanto riguarda i giochi, mentre la prima posizione per le console è occupata ancora una volta da PS5.Partendo dall’hardware, ledelle console per videogiochi negli Stati Uniti sono leggermente aumentate a, passando dai 924 milioni di dollari del 2023 ai 927 milioni di dollari del. Questi risultati sono stato ottenuti grazie al lancio di PS5 Pro e al suo prezzo di 700 dollari, con ledi PS5 che hanno visto un aumento del 15% della spesa complessiva il mese scorso. Invece Nintendo Switch ha subito calo delledel 3% anno su anno, mentre Xbox è scesa del 29%.Tornando a PlayStation 5, il modello Pro ha rappresentato il 19% del numero di console PS5 vendute ain USA, rappresentandoil 28% della spesa in dollari.