Basket femminile | Sassari al secondo turno dei playoff di EuroCup Perde ad Alcantarilla ma mantiene il margine dell’andata

Calzerebbe a pennello l’ormai mitica “Lost but Won” di Hans Zimmer, celeberrima composizione realizzata per il film “Rush”, per la sera della Dinamoin. Il Banco di Sardegnail match di ritorno del primodicontro l’Hozono Global Jairis, ma in virtù del 60-54al PalaSerradimigni questo 74-71 qualifica le sarde, ora attese dal confronto con l’IDK Euskotren, alias Club Deportivo Ibaeta, di San Sebastian, fondato nel 2005 e dal 2013 in Liga Femenina, vincitore nel doppio confronto con lo Charnay. La serata è tutta di Sparkle Taylor in quota: 32 i suoi punti a contrare i 22 di Morgan Bertsch.Si comincia con le due squadre che, per un paio di minuti, troppo calde non sono. Quando lo diventano, però, c’è una scia di canestri importante, ma a realizzarne di più è lo Jairis con tanta Lopez Senechal che spinge verso il +7 (14-7) le padrone di casa.