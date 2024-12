Ilfattoquotidiano.it - Avellino, esce da due mesi di coma e si ritrova iscritto al Pd. La moglie: “Non è il solo caso”

Uscire dadiin ospedale ersi iscritti al Partito democratico. È successo a un uomo residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di: a denunciare ilè stata la, scoprendo perche il marito risultava tesserato in una data in cui non avrebbe mai potuto farlo, in quanto ricoverato in condizioni gravi. A riportare la vicenda è la Gazzetta del Mezzogiorno. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere: già nel novembre 2021, sotto la segreteria di Enrico Letta, il Pd aveva sospeso oltre 2.500 richieste di adesione nella Federazione di, riscontrando “una serie di anomalie nel tesseramento sulla piattaforma online”.“Mio marito non ha potuto firmare la tessera Pd perché, nella fase del tesseramento, era ricoverato in ospedale”, racconta la donna alla Gazzetta.