Arresto cardiaco mentre è in autostrada A9, bimbo di un anno salvato nel Comasco

Fino Mornasco (Como),18 dicembre 2024 - - E’ un piccolo grande miracolo di Natale per merito anche dei soccorritori Areu. Un bambino di unè stato soccorso oggi, mercoledì 18 dicembre, attorno alle 12 sull'A9 "dei Laghi" per le conseguenze di una crisi cardiaca. Il bambino, di nazionalità italiana, era in auto con la famiglia proveniente dalla Germania e diretta verso il Sud Italia per le feste natalizie. Già in cura farmacologica per una pregressa patologia cardiaca, ilavrebbe accusato un principio di scompensoera in automobile con la famiglia. Raggiunto dai soccorritori nell'area di servizio di Fino Mornasco (Como) è stato stabilizzato e poi trasferito in codice giallo all'ospedale Buzzi di Milano.