All Star Game 2025 NBA svelata la nuova formula | Final Four con quattro squadre

Leggi su Sportface.it

L’NBA ha reso noto il nuovo format dell’All-. L’annuncio è arrivato questo martedì, con la Lega e la NBA Players’ Association che hanno modificato le linee guida per l’evento atteso il prossimo 16 febbraio a San Francisco, presso il Chase Center. La sede dei Golden State Warriors è un palcoscenico inedito: il torneo non è mai stato ospitato dalla città. Nel corso degli ultimi anni, l’All-ha riscosso meno successo di quanto sperato. Il pubblico ha spesso lamentato l’assenza di protagonisti interessati alla difesa e non sono mancate le critiche che parlano di noi e poco gusto. Lo stesso Adam Silver, numero uno dell’NBA, ha riconosciuto che il livello dell’All-è sceso notevolmente.NBA ALL-S – ECCO COSA CAMBIAAddio alle due selezioni, che dalnon si sfideranno più una contro l’altra.