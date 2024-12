Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, giro di boa al 7° posto: in Coppa Italia sarà sfida a Scandicci

La vittoria sul campo di Firenze per ilha siginificato, tra le altre cose, la conclusione delne d’andata nella parte sinistra della classifica di Serie A1 Tigotà, al 7°. Con 7 vittorie e 6 sconfitte, 21 punti, la prima metà di campionato è andata in archivio con tanti, tantissimi segnali positivi in vista del ritorno. Ma il 2024 non è ancora finito, anzi, si potrebbe dire che in un certo senso il meglio deve ancora venire.Si comincia con un doppio confronto casalingo a cavallo del Natale: domenica 22 dicembre alle 17:30, al PalaFacchetti e in diretta su DAZN, si aprirà ilne di andata ospitando Perugia. Giovedì 26, invece, sempre a Treviglio, ma in diretta su RAISPORT, alle 15:30 Christmas Match con Busto Arsizio.E poi via di corsa verso i Quarti di Finale dia Palazzo Wanny di Firenze per unasenza respiro, da dentro o fuori, conper unalla Final Four: domenica 29 alle 16.