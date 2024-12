Davidemaggio.it - Vittorio Feltri a Belve ricorda di quando ha parlato di ‘frociaggine’ col Papa

chiude con(insieme a Jovanotti e Taylor Mega). Nell’ultima puntata dell’anno del programma di Rai2, il direttore, stavolta nel ruolo dell’intervistato e non dell’intervistatore, concede risposte spesso irriverenti, ma anche sincere e intime.rivela il contenuto di un incontro privato con il: Sono stato ricevuto dale lui,mi ha visto tra le persone che stavano aspettando di conoscerlo, mi ha detto: ‘Io la conosco. Abbiamo gli stessi pensieri su molte cose’. E allora mi sono messo a ridere e ho detto: ‘Su che cosa, sulla frociaggine per esempio?’ Lui si era espresso contro la frociaggine ribadendo lo stesso concetto e la stessa espressione già attribuita in passato al Santo Padre. A quel punto Fagnani replica: “Si era espresso anche in modo inclusivo però il,ha detto chi siamo noi per giudicare.