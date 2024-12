.com - Viaggio natalizio su rotaia tra luci e tradizioni italiane

In un’epoca in cui la sostenibilità diventa sempre più cruciale, ilin treno si riscopre come modo ideale per esplorare l’Italia durante il periodo. Quest’anno, vi proponiamo un itinerario che attraversa la penisola, dove ogni fermata racconta una storia diversa del Natale italiano, dallesecolari alle moderne interpretazioni della festività.Salerno: una galleria d’arte luminosa sotto le stelleNel cuore della Campania, Salerno si trasforma in un museo dia cielo aperto con il suo celebre evento “d’Artista”. Le installazioni luminose non sono semplici decorazioni natalizie, ma vere e proprie opere d’arte che trasformano le strade e le piazze in gallerie scintillanti. Il lungomare, con le sue palme illuminate e le installazioni che si riflettono sul mare, crea uno scenario da mille e una notte.