Ultime Notizie Roma del 17-12-2024 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo in apertura andiamo in Ucraina il generale Igor kirillov comandante delle truppe di difesa nucleare chimica e biologica delle Forze Armate russe il tuo assistente sono stati uccisi in un attentato a Mosca con una bomba in un monopattino elettrico chi aveva accusato kirilova di aver usato armi chimiche il consiglio Affari Esteri dell’Unione approvato il pacchetto di sanzioni per la guerra ibrida di Russia e zielinski applaude secondo ladimir Putin nelè stato un anno fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi russi in Ucraina con le forze dimostra che anno è stato 189 centri abitati via le truppe italiane di pagina Ucraina Ma dovranno essere o mi ha commentato Crosetto l’emendamento presentato manovra Che prevedeva l’aumento dello stipendio per i ministri non parlamentari è stato ritirato dopo la richiesta avanzata dal ministro Guido Crosetto È assurdo lasciare anche solo un secondo di più di spazio le polemiche sull’emendamento che per hi-fi Cava dei ministri e sottosegretari non parlamentari deputati riconoscendo i rimborsi spese aveva scritto su X Ministro della Difesa A proposito dell’inquinamento la manovra depositato il bilancio dai relatori sono tre i morti in un esplosione in una villetta ad Aprilia in provincia di Latina lo scoppio forte causato da un bombolone di GPL posto all’esterno dell’edificio la deflagrazione abbattuto un muro e ha provocato un Rovo su supporti per cercare di spegnere le fiamme dopo la nonna e la nipote di 13 anni qui corpi erano stati estratti ieri sera nella notte è stato recuperato anche il corpo di un’altra donna il nonno della ragazzina sarebbe rimasto gravemente secondo le Stime del Soccorso Alpino e speleologico serviranno ancora 36 48 ore per l’uscita della però l’ho da Ottavia Piana dalla grotta abisso Bueno Fonteno nella bergamasca in cui bloccata dal con diverse fratture personale sanitario sta costantemente monitorando le condizioni dell’infortunato e che sono stabili le comunicazioni tra l’esterno e l’interno della Grotta sono garantite da un cavo telefonico che i soccorritori hanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso venite a t Uniti si registra ancora una sparatoria all’interno di una scuola La polizia ha confermato che mi d’istituto Cristiano abbondante e Cristian scuola Madison Wisconsin ci sono 2 morti e 6 feriti e le vittime secondo la CNN Sono un insegnante uno studente morto in ospedale anche la salitore Natalie routenote conosciuta con il nome di Samantha una ragazza di 11 anni che frequentava la scuola i killer si sarebbe sparato usando l’arma con quel compiuto La strage una pistola 9 mm ed è tutto buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa