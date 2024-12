361magazine.com - TikTok: i trend di Natale da cui lasciarsi ispirare

Sloggi cavalca ildel #BurrBasket con le sue proposte regalo, per unall’insegna del comfort e dello stileQuest’anno, ilsi tinge di nuove ispirazioni direttamente daidi, dove il Burr Basket sta spopolando come l’idea regalo perfetta per coccolare chi amiamo.Cos’è ildel #BurrBasket?Immaginate una coperta calda in una giornata gelida, una cioccolata fumante mentre fuori nevica. Ora raccogliete queste sensazioni e mettetele in un cestino, aggiungendo un pizzico di creatività: ecco il Burr Basket. Questodiè l’idea regalo del momento, un mix di piccoli oggetti che scaldano il cuore (e il corpo), perfetti per affrontare le giornate fredde d’inverno.E cosa potrebbe essere meglio di aggiungere l’intimo più morbido e accogliente di sempre?Sloggi + Burr Basket: un match fatto di comfort e stileE se il Burr Basket è sinonimo di un pensiero cozy, avvolgente e pieno di amore, i capi della collezione ZERO Feel Bliss sono destinati a diventarne i protagonisti!Ogni pezzo della linea, dai reggiseni alle bralette fino agli slip, è realizzato in tessuto ultra soffice, senza cuciture e invisibile sotto i vestiti.