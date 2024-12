Liberoquotidiano.it - Striscia la Notizia, tornano Greggio e Iacchetti? Clamoroso a Mediaset: cosa sta succedendo

Ezioè il volto storico forse più storico di tutti dila, presente fin dalla primissima puntata andata in onda il 7 novembre 1988. Al suo fianco, l'inseparabile Enzocon cui, dal 1994 al 2024, ha condiviso la conduzione di oltre 4mila episodi del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5. E sulla coppia, oltre che sull'analisi degli ascolti, si è speso Italia Oggi con un lungo e approfondito articolo. Si parte da una considerazione: negli anni, la presenza diha subito però una graduale riduzione. Fino alla stagione 2012-2013, il conduttore era presente in video per circa sei mesi, da settembre a marzo, alternandosi tra il collega, Michelle Hunziker e altri partner. Dal 2013-2014, però, la sua partecipazione si è ridotta a quattro mesi; dal 2017-2018 è scesa a poco più di tre mesi e, a partire dalla stagione 2021-2022, si è fermata a soli due mesi.