Lanazione.it - Semina il panico in centro storico. Denunciato

Un cittadino di origine ucrainaper aver infastidito numerose persone e per furto. Nei giorni scorsi diversi cittadini hanno chiesto l’intervento della polizia per segnalare la presenza di un giovane straniero che quale molestava cittadini e turisti nelle vie del. È intervenuta una pattuglia della squadra volante che ha identificato e allontanato il giovane; dopo alcuni minuti è giunta una nuova segnalazione per un furto consumato ai danni di un musicista che suonava il violoncello lungo corso Cavour, poco lontano da dove era stato effettuato il primo intervento. Agli agenti del Commissariato è stata illustrata la dinamica di quanto accaduto: mentre il giovane musicista stava suonando in strada, gli si è avvicinato uno straniero che dapprima si è messo a parlare con lui, poi, improvvisamente, si è impossessato di un accessorio dello strumento del valore di circa 100 euro ed è fuggito.