Anteprima24.it - Scuola Torre: iniziata la rimozione dell’amianto, ma i commercianti non hanno chiuso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIsnobbato il consiglio di Ever Power. Se non abbiamo visto male soltanto un esercizio commerciale di vendita di prodotti caseari di alta qualità non ha aperto. Questo è balzato agli occhi di chi questa mattina ha assistito o è transitato nei pressi del cantiere di demolizione dellamedia Federicodi Benevento. Oggi era in programma lada parte della ditta specializzata Ever Power che nei giorni scorsi aveva provveduto ad affiggere in tutto l’isolato in posti strategici avvisi alla cittadinanza con l’invito di tenere chiusi i balconi finestre e esercizi commerciali proprio per consentire ladel materiale cosi tristemente noto per i danni irreversibili che provoca agli esseri umani e che è stato bandito da decenni da tutte le costruzioni edili a farsi.