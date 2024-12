Lapresse.it - Roma, Dybala nel mirino del Galatasaray: l’agente a Istanbul

Nuove voci di un addio di Pauloallain vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportano i media turchi ieri Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, è stato avvistato a, dove ha assistito alla partita tra il Trabzonspor e il. La Joya sarebbe finito nelnel club di, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Mauro Icardi, che si è procurato la rottura del legamento crociato e sarà fermo ai box fino a fine stagione. Il contratto dicon laè in scadenza nel giugno 2025.La situazione contrattuale diè ormai da tempo al centro di voci di mercato. Quest’estate il suo nome era stato accostato all’Al-Qadsiah, club dell’Arabia Saudita. Si era parlato di una maxi-offerta per il giocatore che sembrava ormai prossimo all’addio alla, ma alla fine l’affare è saltato.