Rapina choc in banca sequestrano clienti e dipendenti e portano via 160 000 euro Fermati due membri della banda del buco VIDEO

Il 19 luglio 2024 un gruppo di malviventi mise a segno unain un istitutorio di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, sfruttando la cosiddetta tecnica dele accedendo alla rete fognaria, scavando un passaggio nel sottosuolo e praticando un foro nella parete lateraleal piano interrato. A distanza di circa 5 mesi i carabinieri di Caivano, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla ProcuraRepubblica, hanno fermato due persone sospettate di aver partecipato alla.LaCome si può evidenziare dalle immagini di sorveglianza interne, che hanno ripreso le drammatiche sequenze, i malviventi armi in mano hanno bloccato le attività di ufficioper almeno 2 ore, sequestrando 11e 8.Dalle indagini è emerso che i banditi hanno portato via circa 160.