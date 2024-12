Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, infortunio di Buongiorno, tempi di recupero, sostituzione del calciatore ed altro

De Nicola, Falco, Cuomo, Castellacci, Policano, Stramaccioni, De Maggio, Reginaldo, Bucciantini e Dionigi sono intervenuti a, trasmissione in onda sule frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico della SSCha rilasciato alcune dichiarazioni a kisskiss.it: “L‘di? Per ilci vorranno almeno 30-40 giorni. Con questo tipo di infortuni non si scherza, basta una minima botta o un contatto di gioco in partita dopo la guarigione e sei punto e daccapo. E’ una brutta tegola per il”.Domenico Falco, responsabile di Ortopedia dell’Ospedale Pineta Grande, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di: Domenico Falco, responsabile di Ortopedia dell’Ospedale Pineta Grande: “Alessandroha subito la frattura dei processi trasversi che sono sono punti di inserzione per i muscoli e possono anche articolarsi con le coste forniscono punti di attacco ai muscoli, due piccole ali laterali, quindi le vertebre non sono coinvolte.