Lapresse.it - Milano, danneggiamenti e scritte sulle vetrine durante manifestazione pro Pal

Leggi su Lapresse.it

il corteo nazionale per la Palestina in corso a, alcuni manifestanti con il volto coperto da passamontagna neri, che marciavano dietro lo striscione degli antagonisti, hanno danneggiato il bancomat del Banco Desio e ledel Carrefour di via Alserio.e danni anche ad altre, tra le quali Starbucks e Burger King.anchevetrate di Regione Lombardia.