Milan Futuro Ternana ultime dai campi e probabili formazioni Cicerelli torna dall’inizio

Milan Futuro-Ternana si affrontano nella sfida dell’ora di pranzo della domenica delle Palme (domenica 13 aprile ore 12.30). La formazione guidata da Massimo Oddo è alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Nelle ultime due partite ha ottenuto altrettante. Ternitoday.it - Milan Futuro-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: Cicerelli torna dall’inizio Leggi su Ternitoday.it Le compagini disi affrontano nella sfida dell’ora di pranzo della domenica delle Palme (domenica 13 aprile ore 12.30). La formazione guidata da Massimo Oddo è alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Nelledue partite ha ottenuto altrettante.

