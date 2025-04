Lorenzo Musetti ad un passo dalla top10 Dove può arrivare se vince la finale a Montecarlo

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, ha raggiunto l'ultimo atto del Rolex Monte-Carlo Masters: lunedì scorso l'azzurro si trovava al 16° posto del ranking ATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha incamerato 650 punti complessivi dall'inizio della manifestazione.Musetti aveva ottenuto 100 punti grazie agli ottavi raggiunti nel 2024, che scarterà lunedì 14, e quindi ne ha guadagnati 550 netti in classifica: l'azzurro, così, è salito di 5 posizioni nel ranking, superando il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Ben Shelton, il transalpino Arthur Fils, il danese Holger Rune e lo statunitense Tommy Paul.Musetti lunedì prossimo migliorerà il proprio best ranking, che corrispondeva al 15° posto, raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si ritroverà almeno in 11ma piazza a quota 3200.

