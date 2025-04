LDA la promessa a Verissimo Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D’Alessio

LDA - la promessa a Verissimo : “Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D’Alessio”

LDA, la promessa a Verissimo: "Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D'Alessio". LDA, la promessa a Verissimo: "Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D'Alessio". LDA: "Mi danno del raccomandato perché figlio di Gigi D'Alessio, vorrei superare mio padre. Con Miriam è finita". LDA a Verissimo: "Mi emoziono a casa con papà, sul palco siamo colleghi”. E lancia il singolo "Shalla". Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 12 aprile. LDA: «Raccomandato? Me lo sento dire tutti i giorni, ma io sono fiero di me. Mi sono promesso di superare papà. Ne parlano su altre fonti

LDA: «Raccomandato? Me lo sento dire tutti i giorni, ma io sono fiero di me. Mi sono promesso di superare papà Gigi D'Alessio» - Luca D'Alessio, in arte LDA, è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Il cantante, figlio di Gigi D'Alessio ha raccontato di aver sempre avuto timore della reaizone ...

Come indicato da reggiotv.it: LDA, la promessa a Verissimo: "Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D'Alessio" - (Adnkronos) - LDA ospite oggi, domenica 12 aprile, a Verissimo ha parlato del rapporto speciale che ha con il papà Gigi D'Alessio e con la mamma Carmela Barbato. Il cantante, tornato sulla scena music ...

Risulta da fonti di fanpage.it che: LDA: “Mi danno del raccomandato perché figlio di Gigi D’Alessio, vorrei superare mio padre. Con Miriam è finita” - LDA si racconta a Verissimo nella puntata di sabato 12 aprile. A Silvia Toffanin parla della fine della relazione con Miriam Galluccio e dei pregiudizi di cui è vittima ogni giorno: “Mi dicono tutti i ...