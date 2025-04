Stupratori drogati e clandestini socialmente pericolosi ecco chi sono i 40 di Gjader

clandestini portati in Albania dalla Libra della Marina. Uno è clandestino dal 2016 e non ha mai voluto regolarizzarsi Ilgiornale.it - Stupratori, drogati e clandestini socialmente pericolosi: ecco chi sono i 40 di Gjader Leggi su Ilgiornale.it Le indiscrezioni sull'identità deiportati in Albania dalla Libra della Marina. Uno è clandestino dal 2016 e non ha mai voluto regolarizzarsi

Potrebbe interessarti anche:

In 30 al presidio neofascista : "Trieste ostaggio di immigrati clandestini"

TRIESTE - Questa sera in largo Bonifacio Forza Nuova ha organizzato un presidio per protestare contro le condizioni di degrado della città, che per il segretario provinciale Almerigo Esposito "è ...

Prato - arrestata imprenditrice cinese : “Sfruttava operai clandestini - contesto disumano”. In casa denaro e orologi di lusso

“Un contesto lavorativo altamente vessatorio e disumano“, in cui “i dipendenti erano costretti a turni massacranti di 12 ore al giorno o più, sette giorni su sette, senza riposo settimanale, e ...

Presi i vandali che avevano devastato il paese : per loro lavori socialmente utili

Chiuse le indagini sui vandali di capodanno che nella notte del 31 dicembre si erano scatenati per le vie di Bagnolo Mella, colpendo e danneggiando cestini portarifiuti e segnaletica stradale: si ...

Stupratori, drogati e clandestini socialmente pericolosi: ecco chi sono i 40 di Gjader. Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano ilgiornale.it ha riportato che: Stupratori, drogati e clandestini socialmente pericolosi: ecco chi sono i 40 di Gjader - Le indiscrezioni sull'identità dei clandestini portati in Albania dalla Libra della Marina. Uno è clandestino dal 2016 e non ha mai voluto regolarizzarsi ...