Musetti, cosa ha scritto sulla telecamera | Guarda

Come direbbe Gabry Ponte, Lorenzosta facendo sognare tutta l'Italia. Ma non è ancora tempo di svegliarci. Domani, domenica 13 aprile, il carrarese dovrà affrontare forse l'avversario più temibile di questo Masters 1000 di Montecarlo: Carlos Alcaraz. L'azzurro dovrà ripetere perciò le prestazioni messe in campo di questi giorni. basti pensare alla partita contro Matteo berrettini, che in un primo momento appariva più in forma di lui. E, soprattutto, al match contro l'australiano Alex De Minaur vinto in rimonta 2-1. "Mi sembra di ripetere ogni giorno la stessa partita. A parte il match contro Berrettini, ho sempre fatto fatica a trovare il giusto ritmo all'inizio, però De Minaur oggi ha giocato molto bene - ha spiegato-. Con le condizioni di oggi non era facile il campo era molto lento con la pioggia, era complicato superare il muro di Alex.