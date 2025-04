Serie D SSC Ancona a caccia di conferme contro Notaresco

contro Roma City. Una dose di fiducia recuperata da consolidare, anche se la partita più impegnativa è quella che si sta vivendo al di fuori del campo. Un malumore creatosi nell’ambiente a seguito delle continue diatribe societarie che rattrista anche il tecnico dorico ma lascia spazio pure a tanta speranza: “I problemi ci sono, ma sono certo e fiducioso che si riuscirà a trovare una quadra. Non ho visto chiusura da parte della società ma io come sempre, penso in primis al campo. Saranno presenti domani alla partita anche i figli del compianto Totò Mazzarano, che accoglierò con grande affetto”. Ancona, 12 aprile 2025 – Archiviata o quasi la salvezza, l’SSC Ancona si appresta a disputare le ultime 4 gare di stagione. .com - Serie D / SSC Ancona a caccia di conferme contro Notaresco Leggi su .com I biancorossi di mister Massimo Gadda vogliono ripetere il successo di domenica scorsaRoma City. Una dose di fiducia recuperata da consolidare, anche se la partita più impegnativa è quella che si sta vivendo al di fuori del campo. Un malumore creatosi nell’ambiente a seguito delle continue diatribe societarie che rattrista anche il tecnico dorico ma lascia spazio pure a tanta speranza: “I problemi ci sono, ma sono certo e fiducioso che si riuscirà a trovare una quadra. Non ho visto chiusura da parte della società ma io come sempre, penso in primis al campo. Saranno presenti domani alla partita anche i figli del compianto Totò Mazzarano, che accoglierò con grande affetto”., 12 aprile 2025 – Archiviata o quasi la salvezza, l’SSCsi appresta a disputare le ultime 4 gare di stagione.

Potrebbe interessarti anche:

Serie D / SSC Ancona : a Riano contro Roma City a caccia di punti e certezze

L’undici biancorosso pronto alla trasferta romana. Servono almeno 3-4 punti per blindare la salvezza. A stretto giro l’inizio della programmazione per la stagione 2025-26 Si avvicina ...

Serie D / L’SSC Ancona torna a sorridere : 1-2 in casa del Roma City

I dorici tornano alla vittoria con i gol di Martiniello e Rovinelli. Risultato sofferto che dimostra la capacità della formazione biancorossa di saper trovare la soluzione giusta quando le ...

Serie D / SSC Ancona : Brilli si difende e chiama in causa il Presidente Recchi - il caso delle maglie prosegue

Il Consigliere dopo il caso delle maglie donate a dei vertici politici si difende asserendo di non aver fatto nulla meritevole di dimissioni e chiama in causa Recchi. Sarebbe stato lui a dare il ...

Serie D / SSC Ancona a caccia di conferme contro Notaresco. L'Ancona vuole insistere: dopo il blitz di Riano, biancorossi opposti al Notaresco in un Del Conero "spoglio". Calcio: Ssc Ancona-Notaresco Calcio, designazione arbitrale. Ancona-Notaresco, la Curva Nord resterà vuota: "Liberate l'Ancona. Vogliamo tornare a sognare". L’Ancona torna al successo contro il Roma City. Serie D / SSC Ancona: clima di bufera: “liberate l’Ancona”, tuona Curva Nord. Ne parlano su altre fonti

L’agenzia anconatoday.it ha pubblicato che: Ancona-Notaresco, la Curva Nord resterà vuota: "Liberate l'Ancona. Vogliamo tornare a sognare" - Netta presa di posizione della parte più calda ed appassionata del tifo biancorosso, che in occasione della sfida contro la formazione abruzzese resterà al di fuori del settore del "Del Conero", in se ...

Dalle pagine di anconatoday.it si apprende che: L'Ancona vuole insistere: dopo il blitz di Riano, biancorossi opposti al Notaresco in un Del Conero "spoglio" - Penultimo impegno casalingo di regular season per i dorici, che attendono la formazione rossoblù protagonista di una prodigiosa rincorsa dall'ultimo posto e ora in corsa per centrare la salvezza diret ...

Da quanto emerge da msn.com: La società incontrerà Guerini, summit decisivo (lunedì o martedì) per l'Ancona. In ballo anche il futuro dello staff tecnico - ANCONA Se ci sei batti un colpo. Luogo comune abusato ma che si attaglia perfettamente alla situazione attuale in casa Ssc Ancona. Il Consiglio direttivo di martedì scorso non ha ...