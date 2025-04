F1 Bahrain Mercedes Antonelli parte in quarta posizione

Partirà in quarta posizione nel Gran Premio del Bahrain la Mercedes di Kimi Antonelli. Dietro al pilota italiano scatterà la sorprendente Alpine di Pierre Gasly quinto, mentre è ottava la Williams di Carlos Sainz. Chiude la top ten Yuki Tsunoda.

F1 - test in Bahrain : vola Antonelli con la Mercedes - quinta la Ferrari di Hamilton

Vola subito Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nella prima mattinata di test in Bahrain in vista dell’inizio del Mondiale di Formula 1. Il 18enne pilota italiano ha segnato il miglior tempo ...

F1 - GP Bahrain 2025 : risultati e classifica FP2. Piastri il migliore - Leclerc quarto davanti ad Antonelli

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Sakhir: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1, con le McLaren davanti a ...

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Norris comanda la FP1 - 15° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 14.25 Hamilton nel frattempo va in pista con le gomme soft. 14.23 In tutto questo ...

