Farouk Kassam il rapimento che sconvolse Italia e fu risolto da Mesina

Farouk Kassam, il rapimento che sconvolse l'Italia e fu risolto da Mesina

AGI -, un bambino di 7 anni, fu rapito il 15 gennaio 1992 nella villa dei suoi genitori a Porto Cervo, Sardegna. Figlio di Fateh, un noto albergatore della Costa Smeralda, e nipote del visir Adjabalidivenne vittima di uno dei sequestri più famosi della storiana. IlIlfu orchestrato da Matteo Boe, uno dei più noti esponenti del banditismo sardo.fu prelevato dalla sua casa e tenuto prigioniero per quasi sei mesi. Durante la prigionia, il bambino subì la mutilazione della parte superiore dell'orecchio sinistro, inviata ai familiari come prova della sua esistenza in vita. Le trattative Le trattative per la liberazione difurono complesse e coinvolsero vari intermediari. La famigliainizialmente non aveva accesso ai propri beni a causa della legge anti-sequestri approvata poco prima dal Parlamentono.