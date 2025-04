Continassa Juve Tudor rivoluziona sia il centrocampo che la trequarti Tutte le scelte che destano scalpore

JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaMatchday per Juve-Lecce. Nella giornata di ieri, venerdì, 11 aprile 2025 Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sugli infortunati: «Thuram ha fatto allenamento con la squadra. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. Vediamo chi giocherà».Out Perin e Mbangula: «Perin e Mbangula sono fuori questa settimana. Prossima settimana tornano tutti ad allenarsi». Juventusnews24.com - Continassa Juve: Tudor rivoluziona sia il centrocampo che la trequarti! Tutte le scelte che destano scalpore Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaMatchday per-Lecce. Nella giornata di ieri, venerdì, 11 aprile 2025 Igorha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sugli infortunati: «Thuram ha fatto allenamento con la squadra. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. Vediamo chi giocherà».Out Perin e Mbangula: «Perin e Mbangula sono fuori questa settimana. Prossima settimana tornano tutti ad allenarsi».

Potrebbe interessarti anche:

Continassa Juve : primo allenamento per Tudor. Il nuovo tecnico ancora senza Nazionali alla ripresa al JTC

di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli ...

Continassa Juve : weekend di riposo per i bianconeri - lunedì si riprende con Tudor

di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli ...

Continassa Juve : -2 al match contro la Roma - su cosa ha lavorato Tudor all’antivigilia e le possibili scelte di formazione

di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli ...

Juventus: rivoluzione in vista con Tudor, Vlahovic e Cambiaso in bilico. Juve, dalle visite mediche al primo allenamento: il primo giorno di Tudor. Juventus: rivoluzione in vista con Tudor, Vlahovic e Cambiaso in bilico. Koopmeiners Juve, dalla Continassa arriva quella rivelazione. Fine della Rivoluzione Thiago Motta, la Juve riparte da Tudor: aggressività, uomo contro uomo e «chi non corre, non gioca». Mancini avanza, ma Tudor resiste: con lui alla Juventus sarebbe 'rivoluzione'. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia jmania.it: Tu mi servi come il 2 di briscola | Tudor ha fatto fuori pure lui: epurazione primaverile per il top player - Stiamo parlando di Conceicao, esterno arrivato in prestito dal Porto e protagonista di una grande prima parte di stagione. Con l’arrivo di Tudor però, il portoghese non sembra più destinato ad avere ...

A riportarlo è diregiovani.it: Juve, rottura definitiva con Tudor: lascia subito la Continassa - Tudor lavora sull'attuale rosa per provare a raggiungere l'obiettivo. Non mancano però umori negativi e l'addio potrà consumarsi in estate ...

Secondo quanto riportato da juventusnews24.com: Koopmeiners Juve, dalla Continassa arriva quella rivelazione che sa di rilancio: la decisione è avvenuta in accordo con Tudor e prevede questa fase! - Koopmeiners Juve, Igor Tudor e l’olandese stanno portando avanti il piano di recupero! Ecco in cosa consiste e a che fase è arrivato Teun Koopmeiners è pronto a riprendersi la Juve. E lo farà grazie a ...